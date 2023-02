Après-midi : le musée aux enfants ! Quartier Villars – Route de Montilly Moulins Office du tourisme de Moulins & sa région Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

Après-midi : le musée aux enfants ! Quartier Villars – Route de Montilly, 11 mars 2023, Moulins Office du tourisme de Moulins & sa région Moulins. Après-midi : le musée aux enfants ! Centre national du costume de scène et de la scénographie Quartier Villars – Route de Montilly Moulins Allier Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume de scène et de la scénographie

2023-03-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-11 17:30:00 17:30:00

Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume de scène et de la scénographie

Moulins

Allier Moulins Parce qu’un musée peut aussi être un terrain de jeu et d’expérience, le CNCS vous propose un après-midi dédié aux enfants !

De 14h à 17h30, jouons, dansons, créons au CNCS ! accueil@cncs.fr +33 4 70 20 76 20 Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Quartier Villars - Route de Montilly Centre national du costume de scène et de la scénographie Ville Moulins Office du tourisme de Moulins & sa région Moulins lieuville Quartier Villars - Route de Montilly Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Office du tourisme de Moulins & sa région Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins office du tourisme de moulins & sa region moulins/

Après-midi : le musée aux enfants ! Quartier Villars – Route de Montilly 2023-03-11 was last modified: by Après-midi : le musée aux enfants ! Quartier Villars – Route de Montilly Moulins 11 mars 2023 Allier Centre national du costume de scène et de la scénographie Quartier Villars - Route de Montilly Moulins Allier Moulins kb:France8403 Office du tourisme de Moulins & sa région Quartier Villars - Route de Montilly Moulins

Moulins Office du tourisme de Moulins & sa région Moulins Allier