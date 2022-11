Après-midi jeux

2022-11-30 – 2022-11-30 Après-midi jeux de société avec la Ludothèque Buissonnière, à la bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Tout public. Le mercredi 30 novembre entre 13h30 et 16h et le jeudi 22 décembre entre 14h et 17h, durée au choix. Jeux sur place : gratuit. Si emprunt chez soi : 1€ par jeu. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

