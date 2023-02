Après-midi jeux Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Catégories d’Évènement: Loiret

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Après-midi jeux, 5 mars 2023, Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Après-midi jeux Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

2023-03-05 – 2023-03-05 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Loiret Vieilles-Maisons-sur-Joudry Après-midi jeux à la salle des fêtes, venez en famille ou entre amis vous divertir et passer un bon moment convivial. Organisé par le comité des fêtes, avec la participation du SLAC. Un goûter sera offert. Après-midi jeux +33 2 38 94 85 15 Comité des fêtes

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Vieilles-Maisons-sur-Joudry Autres Lieu Vieilles-Maisons-sur-Joudry Adresse Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret Ville Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry lieuville Vieilles-Maisons-sur-Joudry Departement Loiret

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieilles-maisons-sur-joudry vieilles-maisons-sur-joudry/

Après-midi jeux 2023-03-05 was last modified: by Après-midi jeux Vieilles-Maisons-sur-Joudry 5 mars 2023 Loiret Vieilles-maisons-sur-joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Loiret

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret