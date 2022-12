Après-midi jeux vidéos Pont-Croix Pont-Croix Office de tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Croix

Après-midi jeux vidéos Pont-Croix, 28 janvier 2023

2023-01-28 14:00:00 – 2023-01-28 18:30:00

Finistère Pont-Croix De nouveaux jeux sont disponibles à l’espace numérique. Action, aventure, course, party-game… Venez les découvrir !

A partir de 14H.

Entrée libre jordan.le-ray@conseiller-numerique.fr +33 6 27 86 66 07 Pont-Croix

