Après-midi jeux vidéos

2022-08-30 14:00:00 – 2022-08-30 17:00:00 Cet été 2022, La Parenthèse de Ballan-Miré débarque à la Gloriette ! Venez découvrir les dernières nouveautés du monde du jeu vidéo et vous amusez en famille ou entre amis sur des jeux accessibles à tous et à toutes !

A partir de 7 ans

