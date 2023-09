Après-midi jeux vidéo spéciale Monte le son ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Dans le cadre du festival Monte le Son, une séance consacrée aux jeux vidéo musicaux et de danse s’installe dans l’auditorium de la médiathèque, le samedi 18 novembre ! Une fois tous les deux mois la session jeux vidéo du samedi après-midi se déplace dans l’auditorium, pour plus de place et de fun ! Cette fois-ci venez tester une sélection de jeux vidéo en lien avec le festival Monte le Son, qui a lieu en fin d’année dans les bibliothèques et médiathèques de la Ville de Paris. Vous pourrez découvrir des jeux de rythme, à la fois en musique et en danse ! Au programme : Réalité Virtuelle avec : Beat Saber, Audioshield Consoles avec : Taiko No Tatsujin ou Just Dance 2023 Et d’autres surprises ! Jeux vidéo sur consoles à partir de 7 ans Réalité virtuelle à partir de 12 ans Samedi 18 novembre de 14h à 17h Auditorium (-1) Tout public à partir de 7 ans Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

