Après-midi jeux vidéo : spéciale coopération ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 27 janvier 2024 14:00, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit





Le samedi 27 janvier, de 14h à 17h, l’auditorium accueille à nouveau une session jeux vidéo et réalité virtuelle : coopération et entraide seront au cœur de cette après-midi !

Une fois tous les deux mois la session jeux vidéo du samedi après-midi se déplace dans l’auditorium, pour plus de place et de fun !

Cette fois-ci venez tester une sélection de jeux vidéo coopératifs !

Au programme :

Réalité Virtuelle avec : Keep talking and nobody explodes

Consoles avec : It Takes Two, Heave HO!, Overcooked (2), Lovers in a dangerous spacetime…

Et d’autres surprises !

Jeux vidéo sur consoles à partir de 7 ans

Réalité virtuelle à partir de 12 ans

Samedi 27 janvier 2024 de 14h à 17h

Auditorium (-1)

Tout public à partir de 7 ans

Entrée libre, nous contacter

en amont si vous venez en groupe de plus de 4 personnes.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Hazelight Studios It Takes Two : bannière du jeu