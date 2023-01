Après-midi jeux vidéo Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Après-midi jeu vidéo – Médiathèque Aqua-Libris Appuie sur Play et viens découvrir les jeux vidéo sur grand écran dans ta médiathèque. Le mercredi 8 février 2023 de 14h30 à 16h30

