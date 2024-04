Après-midi jeux sportifs Stade Bigouden Pont-l’Abbé, lundi 29 avril 2024.

Après-midi jeux sportifs Stade Bigouden Pont-l’Abbé Finistère

Des stages multisports sont proposés aux enfants de 8-12 ans pendant les vacances scolaires de printemps. Ils se dérouleront à la semaine, de 14 h à 17 h, au Stade bigouden, et permettront là aussi de s’initier à de nouveaux sports le tir à l’arc et la sarbacane, le base-ball, le pétaka (un sport traditionnel brésilien, mélange de badminton, de volley-ball et de pelote basque), Lacrosse (un sport collectif d’origine amérindienne), le

hockey sur gazon ou encore le kinball. Le dernier après-midi du vendredi sera consacré à des olympiades multi-activités.

L’idée de ces stages, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, est de développer l’esprit d’équipe, la sociabilisation, l’expression, la communication et la mixité.

L’après-midi de jeux sportifs est gratuit et ouvert à tous.

Renseignement auprès des équipes d’Aquasud par téléphone ou courriel . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:00:00

fin : 2024-05-03 17:00:00

Stade Bigouden 13 Rue des Déportés

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne sport@ccpbs.fr

L’événement Après-midi jeux sportifs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Destination Pays Bigouden Sud