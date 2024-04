Après-midi jeux sportifs Stade Bigouden Pont-l’Abbé, samedi 13 avril 2024.

Après-midi jeux sportifs Stade Bigouden Pont-l’Abbé Finistère

Pour valoriser la pratique du sport sur son territoire labellisé Terre de jeux , la CCPBS propose un après-midi de jeux sportifs en famille.

Enfants, parents et grands-parents sont ainsi invités à partager ces moments de découverte, de plaisir et de bonne humeur. Il ne sera pas question de compétition, même si l’adrénaline est toujours au rendez-vous, mais bien de développer des valeurs clés comme l’entraide,l’écoute, la solidarité. Le programme a été élaboré par les éducateurs sportifs de la piscine Aquasud et se base sur cinq ateliers différents.

Après un accueil pour présenter l’animation et un échauffement adapté à chacun, chaque famille participera librement à des jeux sportifs le tir à l’arc et la sarbacane, le disc golf, un jeu de précision avec les règles du golf, le base-ball, le kamjam, un jeu de coopération avec lancer de disque, et le flag football US, une version soft du football américain. À l’issue de ces ateliers, un moment de retour au calme sera proposé avec des étirements et des mouvements doux pour faire baisser le rythme cardiaque et éviter les courbatures.

Renseignement auprès des équipes d’Aquasud par téléphone ou courriel . .

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Stade Bigouden 13 Rue des Déportés

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne sport@ccpbs.fr

L’événement Après-midi jeux sportifs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Destination Pays Bigouden Sud