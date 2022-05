Après-midi jeux Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: 50380

Saint-Pair-sur-Mer

Après-midi jeux Saint-Pair-sur-Mer, 12 juin 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Après-midi jeux Saint-Pair-sur-Mer

2022-06-12 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-12 17:30:00 17:30:00

Saint-Pair-sur-Mer 50380 La Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, en partenariat avec l’association Rejouets, vous donne rendez-vous le dimanche 12 juin de 14h30 à 17h30 pour vous amuser en famille ou entre amis. Différents espaces de jeux adaptés à tous les âges vous seront proposés (jeux de société, jeux en bois, jeux de motricité…). Entrée libre à tous, gratuit. La Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, en partenariat avec l’association Rejouets, vous donne rendez-vous le dimanche 12 juin de 14h30 à 17h30 pour vous amuser en famille ou entre amis. Différents espaces de jeux adaptés à tous les âges vous seront… mediatheque@saintpairsurmer.fr +33 2 33 90 41 22 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/ La Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, en partenariat avec l’association Rejouets, vous donne rendez-vous le dimanche 12 juin de 14h30 à 17h30 pour vous amuser en famille ou entre amis. Différents espaces de jeux adaptés à tous les âges vous seront proposés (jeux de société, jeux en bois, jeux de motricité…). Entrée libre à tous, gratuit. Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 50380, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Saint-Pair-sur-Mer Departement 50380

Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Après-midi jeux Saint-Pair-sur-Mer 2022-06-12 was last modified: by Après-midi jeux Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 12 juin 2022 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer 50380