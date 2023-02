Après- midi jeux Rue Victor Hugo Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray Catégories d’Évènement: Civray

Vienne

Après- midi jeux Rue Victor Hugo, 14 février 2023, Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray. Après- midi jeux Bibliothèque Rue Victor Hugo Civray Vienne Rue Victor Hugo Bibliothèque

2023-02-14 15:00:00 – 2023-02-14 18:00:00

Rue Victor Hugo Bibliothèque

Civray

Vienne Civray à la bibliothèque à la bibliothèque +33 5 49 87 88 77 Rue Victor Hugo Bibliothèque Civray

dernière mise à jour : 2023-02-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Détails Catégories d’Évènement: Civray, Vienne Autres Lieu Civray Adresse Civray Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Rue Victor Hugo Bibliothèque Ville Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray lieuville Rue Victor Hugo Bibliothèque Civray Departement Vienne

Civray Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray office de tourisme de civraisien en poitou civray/

Après- midi jeux Rue Victor Hugo 2023-02-14 was last modified: by Après- midi jeux Rue Victor Hugo Civray 14 février 2023 Bibliothèque Rue Victor Hugo Civray Vienne Civray Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Rue Victor Hugo Civray vienne

Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray Vienne