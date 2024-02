APRÈS-MIDI JEUX Salle polyvalente Rettel, dimanche 11 février 2024.

Une belle après-midi jeux en perspective ! Elle s’adresse à tous les âges enfants, adolescents et adultes et à tous niveaux.

C’est aussi l’occasion de connaître de nouveaux jeux et de passes de bons moments entres amis, ou en famille et de tisser des nouveaux liens.

Pour des raisons d’organisation, il est préférable de vous inscrire au 06 12 24 69 93 ou par mail foyercommunalrettel@gmail.comTout public

0 EUR.

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Salle polyvalente Rue de la Chartreuse

Rettel 57480 Moselle Grand Est foyercommunalrettel@gmail.com

