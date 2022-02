Après-midi jeux Ranrupt Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt 0 EUR Venez jouer avec nous, au tarot, à la belote et différents jeux de sociétés … Faites nous découvrir Vos Jeux. Bonne ambiance au rendez-vous. Dégustation de beignets et boissons offertes! Serez vous déguisé ? +33 6 18 19 21 04 Venez jouer avec nous, au tarot, à la belote et différents jeux de sociétés … Faites nous découvrir Vos Jeux. Bonne ambiance au rendez-vous. Dégustation de beignets et boissons offertes! Serez vous déguisé ? Ranrupt

