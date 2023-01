Après-midi jeux pour tous Levet Levet Levet Catégories d’Évènement: Cher

Après-midi jeux pour tous Levet, 28 janvier 2023

2023-01-28 15:00:00 – 2023-01-28 18:00:00

Cher Levet Une après-midi de jeux en famille, animé et proposé par l’espace de vie sociale de Levet. C’est ouvert à tous et gratuit. evs.levet@ligue18.org +33 2 48 48 01 00 EVS

