Après-midi jeux Plélo, 30 mars 2022, Plélo.

Après-midi jeux Rue des Ecoles Médiathèque Plélo

2022-03-30 15:00:00 – 2022-03-30 17:30:00 Rue des Ecoles Médiathèque

Plélo Côtes d’Armor Plélo

Le dernier mercredi du mois, venez passer un moment convivial et familial autour d’un jeu de société. Karen se met à votre disposition pour vous expliquer les règles d’un ou de plusieurs jeux.

Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte.

À partir de 15h et jusque 17h30 (possibilité d’arriver à l’heure que vous souhaitez et de partir avant 17h30).

Sur réservation auprès de la médiathèque.

L’équipe de la médiathèque reste à votre disposition pour tout renseignement.

À bientôt !

mediatheque@plelo.fr +33 2 96 79 50 34 http://www.mediatheque-plelo.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-01 par