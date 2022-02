Après-midi jeux Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Après-midi jeux Plélo, 5 mars 2022, Plélo. Après-midi jeux Rue des Ecoles Médiathèque Plélo

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 17:30:00 Rue des Ecoles Médiathèque

Plélo Côtes d’Armor Plélo Pas facile de faire vivre sa collection de cartes une fois qu’on a truandé son p’tit frère ou échangé quelques doubles avec les cousins…

Vu qu’il est rarement permis d’amener ses cartes à l’école ou au collège, la médiathèque met l’une de ses salles à disposition des collectionneurs en herbe afin qu’ils puissent se retrouver et partager leur passion. mediatheque@plelo.fr +33 2 96 79 50 34 http://www.mediatheque-plelo.fr/ Pas facile de faire vivre sa collection de cartes une fois qu’on a truandé son p’tit frère ou échangé quelques doubles avec les cousins…

Vu qu’il est rarement permis d’amener ses cartes à l’école ou au collège, la médiathèque met l’une de ses salles à disposition des collectionneurs en herbe afin qu’ils puissent se retrouver et partager leur passion. Rue des Ecoles Médiathèque Plélo

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Rue des Ecoles Médiathèque Ville Plélo lieuville Rue des Ecoles Médiathèque Plélo Departement Côtes d'Armor

Plélo Plélo Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plelo/

Après-midi jeux Plélo 2022-03-05 was last modified: by Après-midi jeux Plélo Plélo 5 mars 2022 Côtes-d’Armor plélo

Plélo Côtes d'Armor