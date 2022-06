Après-midi jeux Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

Après-midi jeux Pithiviers, 20 juillet 2022, Pithiviers. Après-midi jeux

2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

2022-07-20 14:00:00 – 2022-07-20 18:00:00 Pithiviers

Loiret Pithiviers Après-midi jeux en famille ou entre amis avec Ludo ‘Roule.

Entrée libre et gratuite. +33 2 38 30 08 77 Après-midi jeux en famille ou entre amis avec Ludo ‘Roule.

Entrée libre et gratuite. jeux de société

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Departement Loiret

Pithiviers Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Après-midi jeux Pithiviers 2022-07-20 was last modified: by Après-midi jeux Pithiviers Pithiviers 20 juillet 2022 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

Pithiviers Loiret