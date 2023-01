Après-midi jeux : nature et écologie Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart Catégories d’Évènement: 80780

kb:France3280

Saint-Léger-lès-Domart

Après-midi jeux : nature et écologie Saint-Léger-lès-Domart, 22 février 2023, Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart. Après-midi jeux : nature et écologie 1 bis rue de la gare Saint-Léger-lès-Domart 80780

2023-02-22 – 2023-02-22 Saint-Léger-lès-Domart

80780 Saint-Léger-lès-Domart Rendez-vous pour une après-midi jeux sur le thème Nature et écologie le 22 février à 15h à la Médiathèque de Saint-Léger-lès-Domart. Pour la famille dès 4 ans Infos et contact au 03.22.52.77.44 Programme complet sur www.reseaulecture-nievresomme.fr Rendez-vous pour une après-midi jeux sur le thème Nature et écologie le 22 février à 15h à la Médiathèque de Saint-Léger-lès-Domart. Pour la famille dès 4 ans Infos et contact au 03.22.52.77.44 Programme complet sur www.reseaulecture-nievresomme.fr +33 3 22 52 77 44 https://www.reseaulecture-nievresomme.fr/ Saint-Léger-lès-Domart

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 80780, kb:France3280, Saint-Léger-lès-Domart Autres Lieu Saint-Léger-lès-Domart Adresse 1 bis rue de la gare Saint-Léger-lès-Domart 80780 Ville Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart lieuville Saint-Léger-lès-Domart Departement 80780

Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart 80780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-les-domart-saint-leger-les-domart/

Après-midi jeux : nature et écologie Saint-Léger-lès-Domart 2023-02-22 was last modified: by Après-midi jeux : nature et écologie Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart 22 février 2023 1 bis rue de la gare Saint-Léger-lès-Domart 80780 80780 Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart kb:France3280

Saint-Léger-lès-Domart Saint-Léger-lès-Domart 80780