Après-midi jeux Monbahus, 10 octobre 2021, Monbahus.

Après-midi jeux 2021-10-10 – 2021-10-10 Salle du l’association Rue du Fort

Monbahus Lot-et-Garonne Monbahus

EUR 10 10 Jeux de sociétés, jeux de cartes, jeux de constructions, jeux pour petits et grands, danse, écoute de la musique ou simplement discuter, échanger autour d’un café, thé.

Se retrouver dans un lieu de vie agréable et aménagé pour tous en toute simplicité dans la bonne humeur et la convivialité.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 25 89 67 29

©monbahuspourtous

dernière mise à jour : 2021-10-02 par