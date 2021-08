Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Après-midi jeux Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Après-midi jeux Médiathèque La Grand-Plage, 27 octobre 2021, Roubaix. Après-midi jeux

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 27 octobre à 14:30

Enfin venu le moment de souffler en famille. Des jeux traditionnels tel que le billard Nicolas rassemblent toutes les générations, fous rires garantis ! Cette séance sera animée par l’association Wellouëj. Tout public, à partir de 6 ans.

Gratuit, Entrée libre

Souffler n’est pas jouer Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix