Après-midi jeux Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, samedi 8 juin 2024.

Après-midi jeux Après-midi jeux (en extérieur s’il fait beau) de 14h à 17h : jeux de société, grands jeux, jeux d’adresse, d’ambiance… Samedi 8 juin, 14h00 Médiathèque Aimé Césaire Entrée libre. Pour les jeunes à partir de 6 ans et leurs parents.

Vous aimez jouer avec vos amis ou en famille ? Cette après-midi est faite pour vous : jeux de société, d’adresse, d’ambiance…

S’il fait beau, ça se passera en extérieur, sur le parvis de la Maison des services du Blanc-Seau !

En espérant vous voir nombreux et nombreuses !

En partenariat avec le Centre social Boilly.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

