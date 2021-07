Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence, Mane APRES MIDI JEUX Mane Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

APRES MIDI JEUX Mane, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Mane. APRES MIDI JEUX 2021-07-18 – 2021-08-29 LE ROUCAS, chemin de la fontaine neuve AVENUE DE LA BURLIERE

Mane Alpes de Haute-Provence Mane Tous les dimanches nous animons des tables de jeux de société, de plateaux ou de cartes/ dés. Les parties se dérouleront en 10mn, 1/2 h, 1h ou même2 h selon votre choix. Pus d’une centaine de jeux. seront à votre disposition. chrismane04@yahoo.fr +33 4 92 75 00 13 http://alpesauxjeux.e-monsite.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mane Étiquettes évènement : Autres Lieu Mane Adresse LE ROUCAS, chemin de la fontaine neuve AVENUE DE LA BURLIERE Ville Mane lieuville 43.93884#5.76758