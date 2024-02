Après-midi jeux Bibliothèque Les Trois-Moutiers, mercredi 28 février 2024.

Après-midi jeux Bibliothèque Les Trois-Moutiers Vienne

Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 5 ans et plus Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Bibliothèque 3 Rue des Deniers

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Après-midi jeux Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais