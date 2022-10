Après-midi Jeux Léré Léré Catégories d’évènement: Cher

Cher Dimanche 30 octobre de 14h30 à 17h, venez en famille et tous déguisés pour une après-midi jeux.

Bonbons et rigolades garantis.

Election du meilleur costume. Animation jeux offerte par la municipalité de Léré.

Buvette et snack par les P’tit Loup de Léré-Sury. Halloween : Après-midi Jeux à Léré +33 6 79 55 31 28 Comité des fêtes de Léré

