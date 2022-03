Après-midi jeux ! La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Après-midi jeux ! La Chapelle-en-Vercors, 28 avril 2022, La Chapelle-en-Vercors. Après-midi jeux ! collège Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors

2022-04-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-28 17:00:00 17:00:00 collège Médiathèque-CDI du Vercors

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors A la médiathèque de La Chapelle en Vercors

Pour les petits et les grands ! mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org +33 4 75 48 25 62 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ collège Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse collège Médiathèque-CDI du Vercors Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville collège Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors Departement Drôme

La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-en-vercors/

Après-midi jeux ! La Chapelle-en-Vercors 2022-04-28 was last modified: by Après-midi jeux ! La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors 28 avril 2022 Drôme La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors Drôme