Médiathèque Le Nautilus, le mercredi 24 novembre à 14:00

Un après-midi découverte des jeux de société, pour un moment purement ludique. Ambiance garantie ! _Public : à partir de 4 ans_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Les Ludidays sont de retour du samedi 20 au 27 novembre. Une semaine de fête dédiée au jeu sous toutes ses formes avec les médiathèques du réseau ! Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00

