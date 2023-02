APRÈS-MIDI JEUX Impasse des Sports Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

VAIR SUR LOIRE

APRÈS-MIDI JEUX BIBLIOTHÈQUE Marcel Rouvreau Impasse des Sports Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

2023-03-12 14:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

2023-03-12 14:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Impasse des Sports BIBLIOTHÈQUE Marcel Rouvreau

Vair-sur-Loire

Loire-Atlantique Vair-sur-Loire L’association Mémory organise un après-midi jeux de société (adultes, ados, famille) : d’ambiance, de plateau, familial, expert…

L’association n’a pas de jeux pour un jeune public : amenez les vôtres pour les partager avec d’autres joueurs !

L'association Mémory organise un après-midi jeux de société (adultes, ados, famille). Gratuit sur inscription. bibliofil@pays-ancenis.com +33 2 40 83 31 95 https://bibliofil.pays-ancenis.com/

