Après-midi jeux I Ludo’Perche Arcisses, samedi 16 mars 2024.

Après-midi jeux I Ludo’Perche Arcisses Eure-et-Loir

La Ludothèque organise une après-midi jeux !

Un évènement pour se retrouver en famille ou entre amis et jouer à des jeux de société: jeux d’association d’idées, jeux de rapidité, jeux de stratégie, jeux de bluff, etc.

Samedi 16 mars 2024 I Bibliothèque de Arcisses à Coudreceau I De 16h à 18h

On vous attends nombreux pour partager ce bon moment sympathique D EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

2 Rue des Sources

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

