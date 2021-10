Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme, Saint-Jean-en-Royans Après-midi jeux : Fantômes, sorcières…et zombies Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Après-midi jeux : Fantômes, sorcières…et zombies 2021-10-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-28 17:30:00 17:30:00 Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans

Saint-Jean-en-Royans Drôme

Saint-Jean-en-Royans Drôme Saint-Jean-en-Royans Journée pour tout public, sur le thème d’Halloween

Goûter offert.

Sur inscription mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org +33 4 75 47 76 14 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme

