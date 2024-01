Après-midi jeux et chandeleur Storckensohn, dimanche 4 février 2024.

Après-midi jeux et chandeleur Storckensohn Haut-Rhin

Apportez vos meilleurs jeux pour partager un moment convivial et ludique ! Sur place, seront proposées à l’occasion de la chandeleur crêpes salées et sucrées, mais également cidre et jus de pommes.

rue de la mairie

Storckensohn 68470 Haut-Rhin Grand Est secretariat@mairie-storckensohn.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04



L’événement Après-midi jeux et chandeleur Storckensohn a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin