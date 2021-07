Saint-Mards-en-Othe Saint-Mards-en-Othe Aube, Saint-Mards-en-Othe Après-midi jeux en famille Saint-Mards-en-Othe Saint-Mards-en-Othe Catégories d’évènement: Aube

Mardi 27 juillet : SAINT MARDS EN OTHE – Après-midi jeux en famille « les Fées de la Louvière ». Les fées de la Louvière ont besoin de vous ! Venez les aider dans leur mission. Rendez-vous à 14h30. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription. Tarif : 3 €/enfant, gratuit pour les accompagnateurs. Organisé par l'Office de Tourisme Othe Armance. Toutes les visites sont sur réservation obligatoire (jusqu'à la veille) : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

