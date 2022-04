Après-midi jeux en famille La Sauve, 24 avril 2022, La Sauve.

Après-midi jeux en famille La Sauve

2022-04-24 14:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

La Sauve Gironde

EUR Cette année encore, Entre-deux-Mers Tourisme renouvelle son opération “Au top pour les vacances” à destination des familles du territoire et des touristes pour les vacances de Pâques. En partenariat avec Lou Béret, profitez d’une après midi jeux, mêlant création et tradition.

Dans cet univers ludique, les participants seront surpris par l’originalité des jeux proposés et prendront prendre le temps de jouer et rire en famille.

A cette occasion, vous recevrez gratuitement un kits “Au top pour les vacances” vous donnant les clés des offres touristiques à destination des familles.

Cette année encore, Entre-deux-Mers Tourisme renouvelle son opération “Au top pour les vacances” à destination des familles du territoire et des touristes pour les vacances de Pâques. En partenariat avec Lou Béret, profitez d’une après midi jeux, mêlant création et tradition.

Dans cet univers ludique, les participants seront surpris par l’originalité des jeux proposés et prendront prendre le temps de jouer et rire en famille.

A cette occasion, vous recevrez gratuitement un kits “Au top pour les vacances” vous donnant les clés des offres touristiques à destination des familles.

+33 5 56 23 23 00

Cette année encore, Entre-deux-Mers Tourisme renouvelle son opération “Au top pour les vacances” à destination des familles du territoire et des touristes pour les vacances de Pâques. En partenariat avec Lou Béret, profitez d’une après midi jeux, mêlant création et tradition.

Dans cet univers ludique, les participants seront surpris par l’originalité des jeux proposés et prendront prendre le temps de jouer et rire en famille.

A cette occasion, vous recevrez gratuitement un kits “Au top pour les vacances” vous donnant les clés des offres touristiques à destination des familles.

APRÈS-MIDI JEUX EN FAMILLE

La Sauve

dernière mise à jour : 2022-04-08 par