Après-midi jeux en Famille Boofzheim Boofzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Boofzheim

Après-midi jeux en Famille Boofzheim, 2 avril 2022, Boofzheim. Après-midi jeux en Famille Boofzheim

2022-04-02 13:30:00 – 2022-04-02 18:00:00

Boofzheim Bas-Rhin Boofzheim Viens te “débrancher” et découvrir de nouveaux jeux de société !

Pandemic, loup-garou, splendor… +33 6 79 11 74 54 Viens te “débrancher” et découvrir de nouveaux jeux de société !

Pandemic, loup-garou, splendor… Boofzheim

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Boofzheim Autres Lieu Boofzheim Adresse Ville Boofzheim lieuville Boofzheim Departement Bas-Rhin

Boofzheim Boofzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boofzheim/

Après-midi jeux en Famille Boofzheim 2022-04-02 was last modified: by Après-midi jeux en Famille Boofzheim Boofzheim 2 avril 2022 Bas-Rhin Boofzheim

Boofzheim Bas-Rhin