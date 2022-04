Après-midi jeux de société

Gratuit, de 14h30 à 16h30 à la Médiathèque Alexandre Dumas. +33 3 23 76 48 20 https://villers-cotterets-3.c3rb.org/ Venez profiter de votre après-midi pour jouer et découvrir des jeux de société.

