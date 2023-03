Après-midi jeux de société Vrigny Vrigny Catégories d’Évènement: Loiret

2023-03-12 14:30:00 – 2023-03-12 17:30:00 Vrigny

Loiret Vrigny Jouets Sajou et la mairie de Vrigny organisent un après-midi jeux de société à la salle Keith Sutor. Venez jouer seul, en famille ou entre amis et découvrez de nouveaux jeux très amusants.

Vente de gâteaux et boissons.

Entrée libre et ouvert à tous.

Places limitées. +33 6 66 67 01 18 ©Jouets Sajout

