Aprés-midi jeux de société Médiathèque Voiteur, samedi 6 avril 2024.

L’association In Nomine Ludi est installée à Voiteur et a pour vocation de faire découvrir à tous les publics, les jeux de société modernes.

Une fois par mois, le premier samedi, l’association et ses bénévoles seront présents dans certaines médiathèques de Bresse Haute-Seille afin de proposer un après-midi jeux de société. Le rendez-vous est fixé de 14 à 17 heures et est ouvert à tous. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte.

Le partage et l’entraide restant des valeurs fortes de l’association comme de la médiathèque, tous types de jeux seront proposés, adaptés au niveau de chacun. .

Médiathèque 240 rue Georges Trouillot

Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00



