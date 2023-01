Après-midi jeux de société Vignacourt Vignacourt Vignacourt Catégories d’Évènement: Somme

Le Réseau Lecture Nièvre & Somme vous propose une après-midi jeux de société dans le cadre des Nuits de la Lecture. Le samedi 21 janvier de 14h à 18h à la médiathèque de Vignacourt. Dès 10 ans GRATUIT – sur inscription au 03.22.39.03.00

