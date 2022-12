Après-midi Jeux de société – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Après-midi Jeux de société – Tonnerre Tonnerre, 29 décembre 2022, Tonnerre Tonnerre. Après-midi Jeux de société – Tonnerre Médiathèque Coeurderoy Tonnerre Yonne

2022-12-29 – 2022-12-29 Tonnerre

Yonne Tonnerre Après-midi « Jeux de société » les Jeudis 22 et 29 Décembre, de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque de Tonnerre. +33 3 86 55 03 82 Tonnerre

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Médiathèque Coeurderoy Tonnerre Yonne Ville Tonnerre Tonnerre lieuville Tonnerre Departement Yonne

Tonnerre Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre-tonnerre/

Après-midi Jeux de société – Tonnerre Tonnerre 2022-12-29 was last modified: by Après-midi Jeux de société – Tonnerre Tonnerre Tonnerre 29 décembre 2022 Médiathèque Coeurderoy Tonnerre Yonne Tonnerre Tonnerre Yonne Yonne

Tonnerre Tonnerre Yonne