Après-midi jeux de société Soirée cinéma Salle polyvalente Saint Antoine Royères, samedi 10 février 2024.

Après-midi jeux de société Soirée cinéma Salle polyvalente Saint Antoine Royères Haute-Vienne

Après midi jeux de société ouvert à tous, petits et grands. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Soirée cinéma. Diffusion du film « Charlie et la chocolaterie » sur grand écran. Entrée gratuite

Après midi jeux de société ouvert à tous, petits et grands. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Soirée cinéma. Diffusion du film « Charlie et la chocolaterie » sur grand écran. Entrée gratuite EUR.

Salle polyvalente Saint Antoine Rue Jean Moulin

Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lydia.rouillon@hotmail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:30:00

fin : 2024-02-10 23:30:00



L’événement Après-midi jeux de société Soirée cinéma Royères a été mis à jour le 2024-01-25 par SPL Terres de Limousin