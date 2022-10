Après-midi jeux de société Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett Par ces froides et mornes journées d’automne, venez profiter d’un temps convivial autour de jeux de société en famille ou entre amis ou même en solo ! Des jeux pour tous les âges, amusants et stimulants, à découvrir ou à faire découvrir accompagnés d’un morceau de gâteau et d’un verre à boire.

Organisé par le Groupe Solidarité Terre Meilleure le dimanche 13 novembre 2022 de 14h à 18h à la salle des Fêtes d’Irmstett.

Buvette et petite restauration – Entrée libre. +33 3 88 50 66 71 Scharrachbergheim-Irmstett

