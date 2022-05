Après-midi jeux de société Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien De 16h à 19h. Gratuit. De 3 à 99 ans. Tous les 1er mercredi du mois, rendez-vous au salon de thé Au Chat Chocola’Thé pour un après-midi de partage autour de jeux de société pour tous, de 3 à 99 ans ! Et pour cette première qui aura lieu le 4 mai, l’association La Roulotte sera présente. De 16h à 19h. Gratuit. De 3 à 99 ans. Saint-Junien

