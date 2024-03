Après-midi Jeux de société Salle des fêtes Saint-Georges-du-Rosay, dimanche 7 avril 2024.

En partenariat avec les médiathèques du Maine Saosnois, l’Association des Parents d’élèves de Nogent-le-Bernard et Saint Georges-du-Rosay organise une après-midi jeux ouvert à tous !

Entrée libre et ouverte à tous (les enfants de de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

Buvette et restauration sur place.

Plus d’infos au 06 22 32 07 28 apenogentstgeorges@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle des fêtes Rue de la Mairie

Saint-Georges-du-Rosay 72110 Sarthe Pays de la Loire apenogentstgeorges@gmail.com

L’événement Après-midi Jeux de société Saint-Georges-du-Rosay a été mis à jour le 2024-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire