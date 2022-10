Après-midi jeux de société Saint-Fiacre Saint-Fiacre Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Saint-Fiacre La bibliothèque municipale de Saint Fiacre organise une après-midi jeux de société De 8 ans… à 108 ans, pour des rencontres intergénérationnelles. Quelques jeux basiques seront mis à disposition par les bénévoles mais vous avez possibilité d’apporter les vôtres pour partager une partie de jeux avec les personnes présentes. bibliothequesaintfiacre@gmail.com Saint-Fiacre

