APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Rolbing Rolbing Catégories d’évènement: Moselle

Rolbing

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Rolbing, 6 février 2022, Rolbing. APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Salle communale de Rolbing Rue Saint Thomas de Conac Rolbing

2022-02-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-06 17:00:00 17:00:00 Salle communale de Rolbing Rue Saint Thomas de Conac

Rolbing Moselle Rolbing Après-midi jeux de société, animée par les bénévoles de la bibliothèque intercommunale de Waldhouse.

Tout public. biblio.waldhouse@gmail.com https://www.cc-paysdebitche.fr/tourisme-culture-sport/la-mediatheque OTIPB

Salle communale de Rolbing Rue Saint Thomas de Conac Rolbing

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rolbing Autres Lieu Rolbing Adresse Salle communale de Rolbing Rue Saint Thomas de Conac Ville Rolbing lieuville Salle communale de Rolbing Rue Saint Thomas de Conac Rolbing Departement Moselle

Rolbing Rolbing Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rolbing/

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Rolbing 2022-02-06 was last modified: by APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Rolbing Rolbing 6 février 2022 Moselle Rolbing

Rolbing Moselle