Après-midi Jeux de société pour tous Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Après-midi Jeux de société pour tous Médiathèque Hélène Berr, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 15h00 à 20h00

. gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles À l’occasion du lancement de sa collection de jeux de société, la médiathèque Hélène Berr vous propose toute une après-midi ludique Venez fêter avec nous le lancement de notre collection de jeux de société !

Disponibles sur place, au rez-de-chaussée, tous les jeux seront en accès libre. Vous y trouverez des jeux classiques comme des puzzles, des jeux de cartes, d’échecs, mais aussi des jeux récents comme Sub Terra ou Micro Macro : Crime city – Full house… Si vous avez plutôt l’esprit d’équipe, vous pourrez tenter de gagner ensemble en jouant à Pandemic, mais si vous voulez gagner seul contre tous, le jeu Citadelles fera l’affaire !

Avec une sélection de plus de 40 jeux, c’est l’occasion de refaire des parties de grands classiques ou d’explorer des nouveautés. Vous pouvez venir seul.e, en famille ou entre ami.es : des bibliothécaires seront présent.es pour vous guider dans vos choix, pour vous expliquer les règles et même pour jouer avec vous. de 15 h à 20 h

dès 6 ans Accès libre dans la limite des places disponibles. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Pixabay Empilement de dés à jouer sur un tissu coloré

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Après-midi Jeux de société pour tous Médiathèque Hélène Berr 2023-02-01 was last modified: by Après-midi Jeux de société pour tous Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 1 février 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris