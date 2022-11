Après-midi jeux de société Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Après-midi jeux de société

Plougasnou, 25 janvier 2023

15:00:00 – 17:00:00

Finistère Un temps pour jouer à divers jeux, viens nous faire découvrir le tien !

L’association s’occupe de trouver un lieu chaleureux (un café ou chez l’habitant…) et prévoit un petit goûter ! Rejoins-nous, seul ou en famille ! Renseignements : 06 38 02 02 70 ou animation@projets-echanges-developpement.net

