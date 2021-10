Après-midi jeux de socièté Plouescat, 31 octobre 2021, Plouescat.

Après-midi jeux de socièté 2021-10-31 – 2021-10-31 Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat Finistère Plouescat

Après – midi jeux de société à la médiathèque. Le choix ne manquera pas, avec plus de 400 jeux vous pourrez jouer aux jeux de votre choix. Ouvert à tous, petits et grands! Si vous souhaitez emprunter des jeux c’est possible! Nous vous demanderont juste une adhésion de 10€ pour l’année. Présentation du pass sanitaire pour les + de 12 ans et 2 mois. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

+33 2 98 69 88 81 http://www.facebook.com/mediatheque.plouescat

