Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale Ouistreham, samedi 6 avril 2024.

Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale Ouistreham Calvados

Les participants, de tous âges et niveaux d’expérience, partagent des moments de divertissement et de compétition amicale autour de différents jeux. L’événement est caractérisé par le renforcement des liens sociaux, le plaisir de jouer ensemble et la création de souvenirs joyeux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Bibliothèque municipale 5 Route de Lion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Après-midi jeux de société Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Caen la Mer