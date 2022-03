Après-midi jeux de société Orist Orist Catégories d’évènement: Landes

Orist

Après-midi jeux de société Orist, 23 mars 2022, Orist. Après-midi jeux de société Médiathèque 40 allée du Fronton Orist

2022-03-23 16:30:00 – 2022-03-23 19:00:00 Médiathèque 40 allée du Fronton

Orist Landes EUR Venez tester les jeux de société de la ludothèque de Peyrehorade lors d’une après-midi jeux !

Pour tous les âges, n’hésitez pas à y venir en famille ou entre amis.

Gratuit, réservation souhaitée. Venez tester les jeux de société de la ludothèque de Peyrehorade lors d’une après-midi jeux !

Pour tous les âges, n’hésitez pas à y venir en famille ou entre amis.

Gratuit, réservation souhaitée. +33 5 58 35 80 06 Venez tester les jeux de société de la ludothèque de Peyrehorade lors d’une après-midi jeux !

Pour tous les âges, n’hésitez pas à y venir en famille ou entre amis.

Gratuit, réservation souhaitée. Médiathèque Orist

Médiathèque 40 allée du Fronton Orist

